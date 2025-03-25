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Adana Demirspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

Adana Demirspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor

18:4125/03/2025, Salı
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Adana ekibinin teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.


​​​​​​​Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.





#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig
#Sivasspor

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