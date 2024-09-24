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Adanaspor'da François Ciccolini ile yollar ayrıldı

Adanaspor'da François Ciccolini ile yollar ayrıldı

15:2124/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Teknik sorumlu François Ciccolini
Teknik sorumlu François Ciccolini

1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini yollarını ayırdığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından takımın başına geçen teknik sorumlu François Ciccolini ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bamba'nın vefatının ardından ekibinde yer alan Ciccolini'nin teknik sorumlu olarak göreve getirildiği anımsatılarak, "François Ciccolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.







#Adanaspor
#François Ciccolini
#Trendyol 1.Lig

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