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Spor

Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında vefat etti.

00:27 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 00:43 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sol Bamba
Sol Bamba

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.


Sol Bamba, Cuma günü oynanan Manisa FK - Adanaspor maçından önce rahatsızlık geçirdi ve Manisa'da hastaneye kaldırılmıştı.


2021 yılında teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Bamba, hayata gözlerini yumdu.


Kariyerine Fransa'nın PSG takımında başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımların formasını terleten Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da forma giymişti.






#Adanaspor
#Sol Bamba
#Teknik direktör
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