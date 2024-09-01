Adanaspor'un acı günü: Sol Bamba hayatını kaybetti

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba 39 yaşında hayatını kaybetti.
Sol Bamba, Cuma günü oynanan Manisa FK - Adanaspor maçından önce rahatsızlık geçirdi ve Manisa'da hastaneye kaldırılmıştı.
2021 yılında teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Bamba, hayata gözlerini yumdu.
Kariyerine Fransa'nın PSG takımında başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımların formasını terleten Sol Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da forma giymişti.