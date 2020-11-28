PTT 1.LİG

Adanaspor'da vaka sayısı 40’a yükseldi

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’a koronavirüs şoku yaşanıyor. Adana ekibinde bugün yapılan koronavirüs testlerinde 21’i futbolcu 30 kişinin daha test sonuçları pozitif çıktı.

Haber Merkezi DHA
Adanaspor ligde 12. sırada yer alıyor.

Adanaspor ligde 12. sırada yer alıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da vaka sayısı 40'a yükseldi. Adana ekibinde bugün yapılan testlerde 21 futbolcunun koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Vaka sayısı 40 oldu

Adanaspor’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün kulübümüzde yapılan Covid-19 PCR testinde 30 kişi daha pozitif çıkmıştır. Bu kişilerden 21’i futbolcu, 6’sı personel, 1’i teknik ekip olup, yöneticilerimizden Hamza Akgül ve İlhan Sevimli’nin de test sonuçları pozitif çıkmıştır. An itibariyle kulübümüzde 29’u futbolcu olmak üzere toplam 40 pozitif vaka bulunmaktadır. Daha önce pozitif çıkan 2 futbolcumuzun test sonucu negatife dönmüş olup 40 vaka ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın ve TFF'nin protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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