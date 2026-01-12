Yeni Şafak
Adı bahis soruşturmasında geçen Muzaffer Bilazer'in görevine son verildi

17:2412/01/2026, Pazartesi
IHA
Muzaffer Bilazer, 22 puanla zirvenin 3 puan gerisinde devraldığı Gebze ekibiyle çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puan topladı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı.

Liderlik yarışından kopmak istemeyen Gebzespor’da teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollar ayrıldı.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen çalıştırıcılar arasında adı bulunan ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarının ilk maçında Somaspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından fatura Bilazer’e kesildi.


18. haftanın sonunda 31 puanla 7. sırada kalan Güzide Gebzespor, 11. haftada göreve başlayan Bilazer’e emekleri için teşekkür ederek yolları ayırdıklarını duyurdu.






