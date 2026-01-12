Adı bahis soruşturmasında geçen Muzaffer Bilazer'in görevine son verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen çalıştırıcılar arasında adı bulunan ve TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk edilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, ikinci yarının ilk maçında Somaspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından fatura Bilazer’e kesildi.