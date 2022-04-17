Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt Benfica'yla anlaştı

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takım gelecek sezon için henüz yeni hocasını belirleyemedi.

Roger Schmidt Benfica ile anlaştı

Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile görüştüğü biliniyordu. Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımı emanet etmek istediği PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt'in yeni takımı belli oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda Hollanda ekibinden ayrılacak olan Alman hoca Portekiz ekibi Benfica ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.