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Spor Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt Benficayla anlaştı
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Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt Benfica'yla anlaştı

Adı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonunda PSV'den ayrılacak olan teknik direktör Roger Schmidt, Benfica ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt Benficayla anlaştı​
Roger Schmidt

Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi devam ediyor. Sarı-lacivertli takım gelecek sezon için henüz yeni hocasını belirleyemedi.

Roger Schmidt Benfica ile anlaştı

Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw, Jorge Jesus ve Roger Schmidt ile görüştüğü biliniyordu. Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımı emanet etmek istediği PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt'in yeni takımı belli oldu.

  • İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda Hollanda ekibinden ayrılacak olan Alman hoca Portekiz ekibi Benfica ile 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.
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