Adil değil

Türkiye ve Almanya’nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024’ün ev sahibi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi. İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024’ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. “Irkçılığa Hayır” mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, Almanya’daki ırkçılık olaylarını görmezden geldi ve turnuvayı bu ülkeye verdi. Türkiye’nin EURO 2024’ün ev sahipliği sloganı olan “Birlikte Paylaşalım” ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemesi beklenen UEFA, tam tersi yönde bir karar aldı. Oysa, UEFA’nın “Irkçılığa hayır” kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefliniyordu.

MESUT VE İLKAY’A IRKÇI SALDIRI

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nın öncesi ve sonrasında Almanya Milli Takımı’nın Türk asıllı oyuncuları Mesut Özil ile İlkay Gündoğan linç kampanyasına maruz kaldı. Almanya Futbol Federasyonu ise (DFB) kamuoyunda yapılan ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı iki futbolcusunu korumamıştı. Bu süreçte Mesut’a yönelik en büyük baskı ise futbolcuya “tarafını seç” imalarında bulunan DFB Başkanı Reinhard Grindel’den gelmişti. Milli takımı bırakma gerekçesinde Grindel’i doğrudan eleştiren Mesut Özil, “Grindel ve onun destekçilerinin gözünde kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmeniz” ifadesini kullanarak Almanya’daki ırkçılık konusuna vurgu yapmıştı. Türk asıllı futbolcunun tutumu ülkede yaşayan göçmenlere de cesaret verdi. Göçmenler Mesut Özil’in kararının ardından Almanya’da uğradıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları “#meTwo” etiketiyle sosyal medyadan paylaştı.

IRKÇILIĞI GÖLGESİNDE ALMANYA’YA VERİLDİ

Almanya, şansının etkilenmemesi için ülkedeki ırkçılık ve ayrımcılık vakalarının üstünü kapatmaya çalıştı. Holiganların olay çıkaracağı endişesiyle Almanya Milli Takımı’nın maçı başka bir stada alındı. Taraftarlar Bundesliga’nın 5. haftasında da EURO 2024’ü istemedikleri için protestoları sürdürdü. Geçen hafta oynanan lig maçlarında taraftar grupları, DFB Başkanı Reinhard Grindel ve Almanya’nın EURO 2024 adaylığını protestolarla eleştirmişti. Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile Werder Bremen arasında oynanan maçta iki takımın taraftarı, tezahüratlar ve pankartlarla Almanya’nın EURO 2024 adaylığına karşı çıkmıştı. 2. Lig ekiplerinden Dinamo Dresden’in taraftarları ise Darmstadt ile oynadıkları maçta, üzerinde, “Eurolarla satın alınmış turnuvalara ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan değişim” ifadeleri yer alan bir pankart açtı. Stuttgart’ın Fortuna Düsseldorf’u ağırladığı maçta ise taraftarlar, astıkları büyük pankartla DFB’ye tepki gösterdi. Federasyonun adaylık logosu ve UEFA bayrağının yer aldığı pankartta, EURO 2024 için hazırlanan, “Futbol bizi birleştirir” sloganı değiştirilerek, “Sizi para birleştirir. Avrupa futbolunun kalbinde yozlaşma” ifadeleri kullanıldı. UEFA organizasyonu her yönüyle hazır olan Türkiye değil, Almanya’ya verdi.

Aleksander Ceferin: BAZI RİSKLER VARDI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Almanya’nın EURO2024’ü düzenleyeceğini açıklamasının ardından kararın gerekçelerini ve Türkiye’nin neden kaybettiğini açıkladı. Ceferin, “Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO 2024 bekliyorum” dedi. Sözlerini sürdüren UEFA Başkanı Ceferin, “İki ülkeden yalnızca biri EURO 2024’ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye’de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı. Ulaştırma altyapısı ile ilgili bazı riskler vardı. Türkiye’nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu” ifadelerini kullandı.

Kaybettiğimiz bir şey yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024’ün ev sahibinin açıklanacağı programı Manisa’nın Şehzadeler Gençlik Merkezi’nde izledi. Bakan Kasapoğlu, turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından kaybedenin UEFA ve EURO 2024 olduğunu söyledi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlara aşure ikram etti. Bakan Kasapoğlu turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı, “Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak hem organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Hem tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde inşallah bu göz önünde bulundurularak ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak dediğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur. Biz bugün gençlerimizle gençlik merkezimizde beraberiz an itibariyle çalışma yapıyoruz. Gençlerimizle, ülke insanımızla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

Kafa karıştıran olaylar

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in Türkiye ile ilgili açıklamaları tepki çekerken, Almanya’nın ırkçılıkla ilgili dosyalarının değerlendirmede dikkate alınmaması oylama ile ilgili şüpheleri beraberinde getirdi. Ceferin’in oylama sabahı daha önce Türkiye’ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye’nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör olduğu da öne sürülüyor. Diğer yandan Almanya’nın Türkiye düşmanlığıyla bilinen Bild gazetesi, pazar günü UEFA İcra Kurulu üyelerinin kim için oy kullanacağını veya kullanmaya yakın olduğunu açıkladığı görsel birebir doğru çıktı. Bild, oylama sonucunu 12-4 şeklinde verirken, sonucun dün değil daha önceden verildiği şeklinde değerlendirildi. Diğer yandan UEFA, bu kararıyla son 60 yılda 12. kez önemli bir organizasyonda tercihini Almanya’dan kullanmış oldu. Almanya ilk kez 1988’de Avrupa Şampiyonası’nı düzenlerken, bugüne kadar 8 Şampiyonlar Ligi finali, 2 UEFA Kupası finaline de ev sahipliği yaptı.

Joachim Löw: Türkiye pes etmemeli

EURO 2024’ün Almanya’nın verilmesinin ardından bir dönem Türkiye’de de çalışan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw açıklama yaptı. Alman çalıştırıcı, “Çok seviniyoruz. Bu bizim için müthiş bir görev olacak. Türkiye’yi de tebrik ederim inanılmaz bir efor gösterdiler. Türkiye futbola aşık bir ülke. Türklerin de bir turnuva yapmalarını isterim. EURO2024’te Almanya’da yaşanan Türklerle bir olacağız. Türkiye pes etmemeli bence. Dünya Kupası 2030’a aday olmalı” dedi.

12’ye 4

UEFA Yönetim Kurulu’nun EURO 2024 için yaptığı oylamada Türkiye’ye 4, Almanya’ya ise 12 oy çıktı. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Türkiye Futbol Federasyonu, oylamanın başa baş geçmesini bekliyordu ancak sonuçlar tam tersini gösterdi. UEFA başkan yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024’ün ev sahibini belirledi. UEFA başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullandı. Türkiye’ye oy veren 4 üyenin ise Michael Van Praag (Hollanda), Sandor Csanyi (Macaristan), Juan Luis Larrea (İspanya) ve Borislav Mihaylov (Bulgaristan) olduğu öğrenildi.

Hakkımızı alamadık

Daha önceki 3 adaylığında turnuvayı alamayan Türkiye, EURO 2024’ün ev sahipliği için de sonuca ulaşamadı. Türkiye, ilk olarak 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) için Yunanistan ile ortak başvuruda bulundu. 7 adayın yaptığı tanıtımlardan sonra Kuzey ülkeleri ittifakı (Danimarka-Finlandiya- İsveç-Norveç) ile İskoçya-İrlanda Cumhuriyeti ortaklığı elendi ve Türkiye-Yunanistan ortaklığı ile Avusturya-İsviçre ortaklığı finale kaldı. Finalde EURO 2008, Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi.

2012’DE İLK KEZ TEK BAŞINA ADAY

Türkiye, EURO 2012 ev sahipliği yapmak için tek başına aday oldu. EURO 2012’ye Yunanistan, İtalya, Polonya-Ukrayna ve Macaristan-Hırvatistan ortaklıkları da adaylık başvurusu yaptı. Ön eleme oylamasında Türkiye ve Yunanistan elenirken, final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

EURO 2016’DA 2 RAKİPLE YARIŞTI

24 takımın yer alacağı ilk Avrupa Şampiyonası olan EURO 2016’ya ev sahipliği yapmak üzere 5 ülkeyi temsil eden 4 başvuru yapıldı. Türkiye, İtalya ve Fransa tek başına aday olurken, önce aday olan Norveç-İsveç daha sonra çekildi. Cenevre’de yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında ilk turda İtalya elenirken, Türkiye ve Fransa finalde yarıştı. Finalde 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 7’si Fransa’yı, 6’sı Türkiye’yi seçince tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmak isteyen Türkiye kıl payı elendi.

EURO 2020’DEN VAZGEÇTİ

Türkiye, UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2020) da aday oldu. TFF, daha sonra değiştirilen formatla Avrupa’nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak EURO 2020 için aday olmama kararı alındığı, EURO 2024 için adaylık çalışması başlatıldığını açıklanmıştı.