Adil Rami: Sakat değilim Ersun Yanal istemedi

Fenerbahçe’de sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Rusya’nın Sochi takımına transfer olan Adil Rami ayrılık sonrasında ilk kez konuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 35 yaşındaki Fransız oyuncu, Ersun Yanal'ın kendisini istemediğini söyledi.

Rami yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’ye oynamak için geldim ama fazla süre alamadığınız zamanlarda başarılı olmanız çok zor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ve anlayamıyorum gerçekten. Sakat değildim ve teknik heyetin kararı böyleydi. Bu sebeple ayrılık kararı aldım. Beni destekleyen, bana mesajlar gönderen Fenerbahçe taraftarına, ayrıca kararıma saygı gösteren yönetime teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye para için gelmedim. Yeni bir tecrübe, farklı kültür. Fenerbahçe’yi çok seviyorum ve bundan sonra başarılar diliyorum. Yaşa Fenerbahçe” ifadelerini kullandı.



