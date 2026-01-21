Yeni Şafak
Afrika Kupası'nın en iyi 11'i açıklandı! Osimhen...

15:4721/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
AA
Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı final maçında Fas ile Nijerya takımları, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, sahada ısınma hareketleri yaptı.
Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı final maçında Fas ile Nijerya takımları, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen, sahada ısınma hareketleri yaptı.

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yaptığı açıklamada, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ini duyurdu. Turnuva şampiyonu Senegal ile finalist Fas, organizasyonun en iyi 11'inde dörder oyuncuyla öne çıktı.

En iyi 11'e seçilen Faslı oyuncular arasında 7 maçta 2 gol yiyen kaleci Yassine Bounou ile Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ve 5 golle turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Brahim Diaz yer aldı.

İkinci kıta şampiyonluğunu kazanan Senegal'den defans oyuncusu Moussa Niakhate, orta saha oyuncuları Pape Gueye ve Idrissa Gueye ile turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen forvet Sadio Mane ilk 11'de gösterildi.

Turnuvayı üçüncü sırada bitiren Nijerya'da defans oyuncusu Calvin Bassey, kanat oyuncusu Ademola Lookman ve forvet Victor Osimhen en iyi 11'e seçildi.

Galatasaray'ın golcüsü Osimhen, Nijerya'nın 3. olduğu organizasyonda 4 gol attı.


35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) en iyi 11'ine seçilen futbolcular şunlar:


Kaleci:
Yassine Bounou (Fas)
Defans:
Achraf Hakimi (Fas), Moussa Niakhate (Senegal), Calvin Bassey (Nijerya), Noussair Mazraoui (Fas)
Orta saha:
Ademola Lookman (Nijerya), Pape Gueye (Senegal), Idrissa Gueye (Senegal)
Forvet:
Brahim Diaz (Fas), Victor Osimhen (Nijerya), Sadio Mane (Senegal)
