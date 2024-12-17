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Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

Afrika'da yılın futbolcusu belli oldu

09:5017/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
AA
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Ademola Lookman'ın ödül törenindeki yöresel kıyafeti dikkati çekti.
Ademola Lookman'ın ödül törenindeki yöresel kıyafeti dikkati çekti.

Atalanta'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende, İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.


Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.


Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.


2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu Victor Osimhen



#Afrika Futbol Konfederasyonu
#Ademola Lookman
#Victor Osimhen

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