Ağaoğlu imza töreninde Koita'ya 5 bin forma yazdı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcü Fode Koita, Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı törende 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki futbolcu, "Herkesi selamlıyorum. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum ve elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim" dedi.

Ağaoğlu: "Hocamızın istediği bir oyuncuydu"

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise, "Koita, hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda, bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece de Hamsik geliyor, onunla da sağlık kontrolünden sonra imza törenini gerçekleştireceğiz. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcunun kolay kolay altından kalkabileceği bir yük değil" açıklamasında bulundu.

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"5 bin forma yazıyorum"

Kulüpten forma satın alması için Koita'dan söz almaya çalışan Ağaoğlu, "Kendisine 5 bin forma yazıyorum. Ne anlama geldiğini sonra anlatacağım. Birazdan antrenmana çıkacak, sağlığı buna el vermeyebilir. Bilgi veren oldu mu? Tamam, arkadaşları yardımcı olur. Formayı beğendi, ödeyeceği paranın karşılığını alacak" ifadelerini kullandı.

Efsane geliyor. #KemençeninRüyası pic.twitter.com/xYV49kpaFI — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 22, 2021



