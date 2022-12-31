Spor Ahmet Ağaoğlu "Tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz"
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Ahmet Ağaoğlu: "Tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ağaoğlu, "İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Ahmet Ağaoğlu: Tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaştığı mesajda, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

İçerisinde büyük başarılar, mutluluklar, çabalar ve emeklerin olduğu dopdolu bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"2018 yılında görevi devraldıktan sonra bir Süper Lig, bir Ziraat Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazanarak toplamda dört kupa kaldırma başarısını gösterdik. Geride bıraktığımız dönemde birlik ve beraberlikle kenetlenen camiamızın sonsuz desteği ile zorlukları aşıp şampiyonluğa ulaşırken aynı zamanda da ezeli rakiplerimize çok ciddi üstünlük kurduk. Üstelik kazandığımız şampiyonluk sonrası yaptığımız kutlamalar da ülke sınırlarını aşarak dünyaya yayılmıştır. İyi, doğru ve güzel insanları bünyesinde barındıran bir kulüp olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde yeni yılda da fair-play ruhunu her şeyin üstünde tutup tüm branşlarda başarı için mücadele edeceğiz."

  • Ağaoğlu, yeni yılın Trabzonspor camiasına, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diledi.
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