Beşiktaş Kulübü Ahmet Çakar'a dava açıyor

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Beşiktaş tarihinin karizmadan en yoksun başkanı olarak nitelerken, "Sayın Çebi, siz aynı zamanda spor aklı en az olan başkanısınız" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulüpten bunun üzerine bir açıklama yayımlanarak, Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlerin başlatıldığı ve Beyaz TV ile ilişkilerin askıya alındığı bildirildi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Eski hakem Ahmet Çakar’ın, Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında, iki haftadır süre gelen, Başkanımız Ahmet Nur Çebi hakkında sarf etmiş olduğu edep ve eleştiri sınırlarını aşan sözlerini şiddetle kınıyoruz.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi amaç edinmesi gereken spor programlarında, olayların terbiye hudutları da aşılarak kişiselleştirilmesinin futbol kamuoyuna hiçbir faydası yoktur.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, değerli üyelerimizin teveccühüyle Başkanlık makamımızda bulunan Sayın Ahmet Nur Çebi’nin kişilik haklarına saldırıda bulunan eski hakem Ahmet Çakar hakkında hukuki girişimlere başlandığını ilan eder, Türk Futbolunun marka değerini aşağıya çekmeyecek şekilde; tutum, davranış ve söylemler oluşana dek Beyaz TV ile ilişkilerimizin askıya alındığını kamuoyunun bilgisine sunarız."





Ahmet Nur Çebi'den eleştirilere yanıt: "Trabzonlu olmaktan gurur duyuyorum" Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonsporlu olduğu yönündeki iddialara TRT Spor canlı yayınında açıklık getirdi.Çebi, konuyla ilgili sürekli yanlış anlaşılmaların yaşandığını ifade ederken "Muhalefet, Trabzon doğumlu olduğum için beni üzmeye çalışıyor. Ben Beşiktaş'lıyım ama Trabzonlu olmaktan da gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki günlerde Divan Kurulu'nda da konuyla ilgili konuşmuş ve hem kulüp içi muhalefete hem de Trabzonsporlulara seslenmişti.Ahmet Nur Çebi'nin Divan'da yaptığı açıklamalar şöyleydi;Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Divan Kurulu toplantısı sonunda Trabzonsporlu taraftarların tepki gösterdiği sözlere böyle cevap verdi: “Trabzonsporlu olanlar son derece saygın insanlar.” pic.twitter.com/BB4jAQ9UkW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 22, 2020



