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Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor'un Galatasaray karşısında favori olduğu söyledi. Çakar ayrıca derbiyle ilgili skor tahminini de açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakardan flaş derbi tahmini
Ahmet Çakar

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği sezonun ilk derbisine saatler kalırken, Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir tahmin geldi.

Trabzonspor'un derbide favori olduğunu belirten Çakar, bordo-mavililerin Galatasaray'ı 3-0 mağlup edeceğini söyledi.

Diğer yorumcuların derbi tahminleri ise şöyle:

  • Sinan Engin: Trabzonspor 2-2 Galatasaray
  • Abdülkerim Durmaz: Trabzonspor 3-2 Galatasaray
  • Ertem Şener: Trabzonspor 3-2 Galatasaray

Sezonun ilk derbisi Akyazı'da
SPOR
Sezonun ilk derbisi Akyazı'da


Sezonun ilk derbisi

Sezonun
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