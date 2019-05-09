Ajax-Tottenham: 2-3

Şampiyonlar Ligi tarihinin efsane maçlarına bir yenisi daha eklendi! Londra'da aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk olan Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve finalde Liverpool'un rakibi oldu.

KAPTAN KALDIĞI YERDEN

Maça çok hızlı giren Ajax, henüz 5. dakikada kaptanı De Ligt'ın kafa golüyle öne geçti. Çeyrek finalde Juventus'u yıkan isim olan 19'luk savunmacı, böylece yarı finalde de gollerine devam etti. Dakikalar 35'i gösterirken sahneye çıkan Hakim Ziyech de şık bir golle farkı ikiye çıkardı.

LUCAS MOURA

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Tottenham, ikinci yaarıda Lucas Moura ile tarih yazdı.

55 ve 59. dakikalarda ağları sarsan Brezilyalı yıldız skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalar nefesleri keserken iki takım da direkleri geçemedi. Efsane maça noktayı koyan isim ise Lucas Moura oldu! 90+5'te attığı tarihi golle Amsterdam'ı yıkan Brezilyalı yıldız, Tottenham'ı finale taşıdı.

Tottenham böylece, 1 Haziran'da Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak final maçında Liverpool rakibi oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bu oyunun hastasıyız. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 May, 2019, 2:11ös PDT )

07:14 dk 09 Mayıs 2019 Diğer Ajax 2-3 Tottenham (Geniş özet ve goller) Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'ın rövanşında Ajax Tottenham'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Ajax 5. dakikada De Ligt'ın kafa golüyle rakibi karşısında öne geçti. Maça eşitliği getirmek için atak yapan Tottenham, golcüsü Son'la gole çok yaklaştı. Yıldız futbolcunun şutu direkten döndü. Hakim futbolunu devam ettiren Ajax 35. dakikada Hakim Ziyech'in attığı golle farkı ikiye çıkardı 2-0. Finale çıkması için mutlaka galibiyet alması gereken Tottenham, ikinci 45 dakikaya daha etkili başlayan taraf oldu. Lucas Moura'nın 55. dakikadaki golüyle ümitlenen konuk takım ataklarını daha da sıklaştırdı. İki dakika sonra Tottenham müthiş bir karambol sonrası yine Moura'nın ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Şoku üzerinden atmaya çalışan Ajax bulduğu fırsatları değerlendiremedi. İki takımın karşılıklı ataklarını sahne olan maçta Ajax'ta Ziyech'in şutu direkten döndü. Maçın son dakikaları nefesleri kesti. Etkili gelen Tottenham'un 87. dakikada iki topu direkten döndü. Herkes maçın 2-2 bitmesini beklerken gecenin yıldızı Lucas Moura tekrar sahneye çıktı ve 90+5'te fileleri havalandırarak skoru 2-3 yaptı ve Tottenham adını finale yazdırdı.



