Ajax-Tottenham: 2-3

Bu sezonki Şampiyonlar Ligi asla unutulmayacak! Liverpool'un ardından bir müthiş geri dönüşe de Tottenham imza attı, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde finale kaldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Şampiyonlar Ligi tarihinin efsane maçlarına bir yenisi daha eklendi! Londra'da aldığı 1-0'lık yenilginin ardından Johan Cruyff Arena'da Ajax'a konuk olan Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve finalde Liverpool'un rakibi oldu.
KAPTAN KALDIĞI YERDEN
Maça çok hızlı giren Ajax, henüz 5. dakikada kaptanı De Ligt'ın kafa golüyle öne geçti. Çeyrek finalde Juventus'u yıkan isim olan 19'luk savunmacı, böylece yarı finalde de gollerine devam etti. Dakikalar 35'i gösterirken sahneye çıkan Hakim Ziyech de şık bir golle farkı ikiye çıkardı.
LUCAS MOURA
İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Tottenham, ikinci yaarıda Lucas Moura ile tarih yazdı.
55 ve 59. dakikalarda ağları sarsan Brezilyalı yıldız skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalar nefesleri keserken iki takım da direkleri geçemedi. Efsane maça noktayı koyan isim ise Lucas Moura oldu! 90+5'te attığı tarihi golle Amsterdam'ı yıkan Brezilyalı yıldız, Tottenham'ı finale taşıdı.
Tottenham böylece, 1 Haziran'da Madrid'deki Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak final maçında Liverpool rakibi oldu.
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