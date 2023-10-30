Ajax yeni hocasını açıkladı

Ajax'tan yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Hollandalı teknik direktör John van ’t Schip'le 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

1981-1992 yılları arasında Ajax A Takımı'nda futbolcu olarak forma giyen John van 't Schip, teknik direktörlük kariyerinde ise Twente, Melbourne Heart, Chivas, Melbourne City, PEC Zwolle ve Yunanistan Milli Takımı'nda görev yaptı.