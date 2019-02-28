ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Akhisarspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Akhisarspor, 3-1'in rövanşında Kasımpaşa'yı deplasmanda da 2-1 yendi ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Ümraniyespor'un rakibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, Kasımpaşa'yı eleyerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, Kasımpaşa'yı eleyerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, yarı finale yükselen son takım oldu.

3-1 kazandığı ilk maçın rövanşına çıkan Akhisarspor, deplasmanda da Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

Akhisarspor'a turu getiren goller 18. dakikada Helder Barbosa ve 84. dakikada Josue'den geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 37'de Koita kaydetti.

Bu sonuçla Akhisarspor, yarı finalde Ümraniyespor'la eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak.

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