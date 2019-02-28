Akhisarspor Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, yarı finale yükselen son takım oldu.

3-1 kazandığı ilk maçın rövanşına çıkan Akhisarspor, deplasmanda da Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi.

Akhisarspor'a turu getiren goller 18. dakikada Helder Barbosa ve 84. dakikada Josue'den geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 37'de Koita kaydetti.

Bu sonuçla Akhisarspor, yarı finalde Ümraniyespor'la eşleşti. Yarı finalin diğer ayağında ise Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak.