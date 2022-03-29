Akyazı'da şampiyonluk hikayesi

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiği öğrenilirken, dev maçın şölen havasında geçmesi bekleniyor.
'Şampiyonluğun Hikayesi' teması işlenecek
Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında dev bir koreografi için hazırlıklara başladı. Daha önce yapılan koreografilerden çok daha büyüğünü yapmayı planlayan Trabzonsporlu taraftarlar, tribünlerde 'Şampiyonluğun Hikayesi' temasını işleyecek. Yaklaşık 10 gün sürecek olan çalışmada 30 bin karton kullanılırken, toplamda 3 bin 200 metrekarelik bezlerin üzerine dev bir görsel hazırlanıyor. Tüm taraftar gruplarının birlikte hareket ettiği bu organizasyon için ayrıca 350 kilo da boya kullanılacak.
- "Muhteşem bir hikaye yazıyoruz"
- VİRA Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Onur Yazıcı, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Şampiyonluğun Koreografisini hazırlıyoruz” dedi. Stadyuma gelenlerin duygu dolu anlar yaşayacağını belirten Yazıcı, "Şimdiye kadar yapılan koreografiler arasında en iyisini hazırladık. Yaşadığımız duyguları koreografiye kattık. Taraftar gruplarının birleşmesiyle güzel bir hava yakaladık. Şampiyonluk senesine böyle bir imza atmak istedik. Trabzonspor sevdalısıyız. Şampiyonluğun koreografisini yapmak çok önemli. İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz muhteşem bir hikaye yazıyoruz” diye konuştu.