Akyazı'da şampiyonluk hikayesi

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiği öğrenilirken, dev maçın şölen havasında geçmesi bekleniyor.

'Şampiyonluğun Hikayesi' teması işlenecek

Bordo-mavili taraftarlar, Beşiktaş karşılaşmasında dev bir koreografi için hazırlıklara başladı. Daha önce yapılan koreografilerden çok daha büyüğünü yapmayı planlayan Trabzonsporlu taraftarlar, tribünlerde 'Şampiyonluğun Hikayesi' temasını işleyecek. Yaklaşık 10 gün sürecek olan çalışmada 30 bin karton kullanılırken, toplamda 3 bin 200 metrekarelik bezlerin üzerine dev bir görsel hazırlanıyor. Tüm taraftar gruplarının birlikte hareket ettiği bu organizasyon için ayrıca 350 kilo da boya kullanılacak.

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