Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Alanyaspor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

17:0818/01/2026, Pazar
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig 18. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 18. hafta haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sporst 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında yaşadığı beraberliğin ardından Alanya'da kazanarak puan farkını 1'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Afrika Kupası'nda yer alan En-Nesyri, sakatlığı bulunan Szymanski, Levent Mercan ve Archie Brown maç kadrosunda yok.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor:
Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Janvier, Ruan, Hagi, Güven, Ui - Jo.
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

