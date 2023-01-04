Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Teşekkürler Marafona!



Futbolcumuz Jose Carlos Marafona’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/68O5KAH7Ni — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) January 3, 2023



