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Alanyaspor'da Marafona'nın sözleşmesi feshedildi

Alanyaspor, kaleci Marafona ile karşılıklı olarak sözleşme fesih ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz sezon yalnızca 16 müsabakada oynayan Marafona, 2022-2023 sezonunda forma şansı bulamamıştı.

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Haber Merkezi AA
Alanyasporda Marafonanın sözleşmesi feshedildi
Marafona, Braga'dan transfer olmuştu.

Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, kaleci Marafona'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jose Carlos Marafona'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

  • Marafona, 1 Temmuz 2019'da Portekiz'in Braga takımından Alanyaspor'a transfer olmuştu.
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