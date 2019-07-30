SÜPER LİG

Alex de Souza Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında gösterilen Alex de Souza, yeni sezon öncesi sarı-lacivertlilerin Almanya’da katılacağı futbol turnuvasında eski takımını yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi IHA
Alex de Souza, Almanya’da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Alex de Souza, Almanya’da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadı

Fotoğraf: Fenerbahçe Kulübü

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli takımla bağlarını hiç koparmayan Alex de Souza, eski takımına desteği ihmal etmiyor.

Fenerbahçe’nin, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham gibi Avrupa’nın dev kulüpleriyle mücadele edeceği Audi Cup öncesi Alex, takımı kaldığı otelde ziyaret etti.

Fenerbahçe’yi Alex de Souza’nın yanı sıra eski futbolculardan Tuncay Şanlı ve Pierre van Hooijdonk da yalnız bırakmadı.
Fenerbahçe’yi Alex de Souza’nın yanı sıra eski futbolculardan Tuncay Şanlı ve Pierre van Hooijdonk da yalnız bırakmadı.
İHA

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve yeni transferlerden Emre Belözoğlu ile hasret gideren Brezilyalı yıldızın, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına da Belözoğlu’nu işaret ederek ’Kaptan’ yazması dikkatlerden kaçmadı.

Bu akşam dev turnuvada Bayern Mühih ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’yi Alex de Souza’nın yanı sıra eski futbolculardan Tuncay Şanlı ve Pierre van Hooijdonk da yalnız bırakmadı.



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