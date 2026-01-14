Yeni Şafak
Alexandra Frantti Darta Bevo maçında yok

12:30 14/01/2026, Çarşamba
Alexandra Frantti
Alexandra Frantti

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti, CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak.



