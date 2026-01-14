Galatasaray taraftarına müjde! Osimhen bizzat açıkladı: ‘Kadroya dahil olacağım’

Nijeryalı oyuncu, Atletico Madrid'i yenebilecek güçte takım olduklarını söyledi.





Osimhen, "Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz." ifadelerini kullandı.



