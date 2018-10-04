Alex'ten Türkiye itirafı

Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerinden başında gelen Alex de Souza, Brezilya basınından Yellow & Green Football'a açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı"

Brezilyalı eski futbolcu, Türkiye'deki derbi atmosferlerinin ülkesindeki oynanan maçlardan daha ateşli olduğuna vurgu yaptı. Trabzonspor'la ilgili konuşan Alex, "Hayatımda Fenerbahçe ile gittiğimiz Trabzonspor deplasmanları gibi bir yer görmedim. Başka hiçbir yere benzemiyordu. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Bu çılgınca bir şey"

En çok şaşırdığı konulardan birinin gelin ve damatların maça gelmeleri olduğunu söyleyen yıldız isim, konuyla alakalı, "Tribünlerde gelin ve damat görüyordum Türkiye'de. Üstelik bunu birkaç kez gördüm. Kalabalıklar içinde oturan gelin ve damatlar... Bu çılgınca bir şey" yorumunu yaptı.