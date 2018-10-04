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​Alex'ten Türkiye itirafı: Tribünde gelin ve damatlar oluyordu

Alex'ten Türkiye itirafı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ülkesinde verdiği röportajda Türkiye'deki taraftarların futbola yaklaşımını anlattı.

Haber Merkezi Diğer, Yeni Şafak
Alex de Souza, 9 sezon üst üste Fenerbahçe forması giymişti.

Alex de Souza, 9 sezon üst üste Fenerbahçe forması giymişti.

Uzun bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerinden başında gelen Alex de Souza, Brezilya basınından Yellow & Green Football'a açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı"

Brezilyalı eski futbolcu, Türkiye'deki derbi atmosferlerinin ülkesindeki oynanan maçlardan daha ateşli olduğuna vurgu yaptı. Trabzonspor'la ilgili konuşan Alex, "Hayatımda Fenerbahçe ile gittiğimiz Trabzonspor deplasmanları gibi bir yer görmedim. Başka hiçbir yere benzemiyordu. Fenerbahçe'den nefret ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Bu çılgınca bir şey"

  • En çok şaşırdığı konulardan birinin gelin ve damatların maça gelmeleri olduğunu söyleyen yıldız isim, konuyla alakalı, "Tribünlerde gelin ve damat görüyordum Türkiye'de. Üstelik bunu birkaç kez gördüm. Kalabalıklar içinde oturan gelin ve damatlar... Bu çılgınca bir şey" yorumunu yaptı.

Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı
Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.İşte Alex de Souza'nın üzerine giydiği tişört hakkında atılan mesajlar;SON DAKİKA: ALEX DE SOUZA, FENERBAHÇENİN GALATASARAY MAÇINDA ÇIKMASI GEREKEN DİZİLİŞİ TİŞÖRTÜNE İŞLEDİ. pic.twitter.com/6x5LBfZBtd&mdash; Marke Futbol (@marqefutbol) 13 Mart 2018 Beyler tişört derki hafta sonu çıkmamız gereken dizilişi bu King Alex de Souza İstanbul pic.twitter.com/woazfqpKad&mdash; Cüneyt GÜNGÖR (@CGungur) 13 Mart 2018 Alex de Souza İstanbul’a gelmiş lan adamın tişörtünde bile hücum futbolu var delircemm @Alex10 pic.twitter.com/8WYOQweRdw&mdash; Berat➰ (@unlikeplutoo) 13 Mart 2018 &quot;Alex de Souza İstanbul&quot;Fenerbahçe Galatasaray maçı derby taktiği pic.twitter.com/tYKu3V0wJa&mdash; baris&amp;baris (@barisicinbaris) 13 Mart 2018 #Alexdesouza tişörtü ile galatasaray&#39;a mesaj mı veriyor!!Derbi heyecanlı geçeceğe benziyor.... pic.twitter.com/dI5gAKz9sJ&mdash; Umut Yercel (@umut_yercel) 13 Mart 2018 Video: Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

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