Almanya Milli Takımı'nda Leroy Sane kararı: Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik heyetin belirlediği listede Galatasaray forması giyen Leroy Sane de yer aldı.
Julian Brandt, Karim Adeyemi ve Ter-Stegen Dünya Kupası kadrosuna alınmazken, teknik direktör Julian Nagelsmann'ın tercihleri dikkat çekti.
40 yaşındaki takım kaptanı Manuel Neuer, 5'inci kez turnuvada boy gösterecek. Panzerler'in Dünya Kupası E grubundaki rakipleri ise Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador.