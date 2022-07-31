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Almanya Süper Kupası Bayern Münih'in

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giren Bayern Münih, Almanya Süper Kupası finalinde Leipzig ile karşı karşıya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Süper Kupası Bayern Münihin
Sadio Mane, Bayern formasıyla ilk golünü attı.

Matthijs de Ligt ve Sadio Mane gibi yıldızları kadrosuna katan Bayern Münih yeni sezonu kupa ile açtı.

Kupa 10.kez Bayern Münih'in

Leipzig şehrinde, Red Bull Arena'da oynanan Almanya Süper Kupa finalini, Leipzig'i 5-3 mağlup eden Bayern Münih kazandı. Bavyera ekibi böylelikle 10. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 14. dakikada Musiala, 31. dakikada Mane, 45. dakikada Pavard, 65. dakikada Gnabry ve 90+8. dakikada Sane atarken, Leipzig'in gollerini ise 59. dakikada Halstanberg, 77. dakika N'kunku ve 89. dakikada Olma kaydetti.

  • Sadio Mane, Bayern Münih ile çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü atma başarısını gösterdi.

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