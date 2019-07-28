BUNDESLİGA

Almanya'da yılın futbolcusu Reus

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, ülkede yılın futbolcusu seçildi.

Haber Merkezi AA
Marco Reus, geçen sezon Dortmund formasıyla çıktığı 36 maçta 21 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

Marco Reus, geçen sezon Dortmund formasıyla çıktığı 36 maçta 21 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Alman milli futbolcu Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

30 yaşındaki Reus, 2012'de de yılın futbolcusu seçilmişti.

Bayer Leverkusen'de oynayan Kai Havertz'in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla Bayern Münih'in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.

Yılın hocası Jürgen Klopp

Ankette yılın teknik direktörlüğüne 183 oyla İngiliz ekibi Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp layık görüldü. Klopp'u 139 oyla Fortuna Düsseldorf'un teknik direktörü Friedhelm Funkel ve 56 oyla Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Adi Hütter takip etti.


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