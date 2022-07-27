Alper Ulusoy, VAR kadrosunda yer alacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Alper Ulusoy'un VAR kadrosuna alındığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu’na sunmuştur. Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır" denildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de saha ile VAR hakemlerinin tamamen ayrılacağını açıklamıştı. İlerleyen günlerde başka hakemlerin de aynı şekilde VAR kadrosuna geçiş yapılmasını bekliyor.

Alper Ulusoy, geçen sezon saha hakemi olarak görev aldığı 14'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 16 maçta, 54 sarı kart, 2 kırmızı kart göstermişti. Video Asistan Hakemi(VAR) olarak görev aldığı 13'ü Süper Lig, 2'si Türkiye kupası olmak üzere 15 maçta ise 9 kırmızı kart, 13 penaltı kararı vermişti.

Süper Lig hakemimiz Alper Ulusoy, kendi isteğiyle VAR kadrosunda yer alabilme dilekçesini Merkez Hakem Kurulu’na sunmuştur.



Merkez Hakem Kurulu kendisinin VAR kadrosunda görev alma isteğini onaylamıştır.



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