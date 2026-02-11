Yeni Şafak
Alperen Şengün - Kevin Durant işbirliği galibiyet getirdi

11:4111/02/2026, Çarşamba
AA
Alperen Şengün ile Kevin Durant'ın uyumu dikkat çekiyor.
Alperen Şengün ile Kevin Durant'ın uyumu dikkat çekiyor.

NBA'de Houston Rockets, Kevin Durant ve Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Los Angeles Clippers’ı 102-95 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 yendi.


Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.


Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.









