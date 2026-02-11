Alperen Şengün - Kevin Durant işbirliği galibiyet getirdi

NBA'de Houston Rockets, Kevin Durant ve Alperen Şengün’ün etkili performansıyla Los Angeles Clippers’ı 102-95 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 yendi.
Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.