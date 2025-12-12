Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Alperen Şengün takımını sırtladı

Alperen Şengün takımını sırtladı

11:0612/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alperen Şengün Clippers savunmasına zor anlar yaşattı.
Alperen Şengün Clippers savunmasına zor anlar yaşattı.

NBA’de Houston Rockets, Los Angeles Clippers’ı 115-113 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Milli oyuncu Alperen Şengün, 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu. H

Houston Rockets, NBA normal sezonunda oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers karşısında 115-113’lük skorla sahadan galip ayrıldı. Toyota Center’daki mücadele, son dakikaya kadar başa baş ilerlerken maçın yıldızı milli pivot Alperen Şengün oldu.


Alperen Şengün, 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma ile hem hücumda hem savunmada takımını taşıdı.


Houston’da Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist ile triple-double sınırında bir performans sergiledi. Jabari Smith Jr 18 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Kevin Durant ise 16 sayıyla takımını destekledi.


Los Angeles temsilcisinde Ivica Zubac, 33 sayı ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen Clippers galibiyete ulaşamadı. Kawhi Leonard ise takımına 24 sayı ve 9 ribauntluk katkı sundu.






#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#Los Angeles Clippers
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura sonuçları açıklandı: TOKİ sosyal konut kura çekilişi sonucu isim listesi sorgulama ekranı