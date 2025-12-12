Alperen Şengün takımını sırtladı

Houston Rockets, NBA normal sezonunda oynanan karşılaşmada Los Angeles Clippers karşısında 115-113’lük skorla sahadan galip ayrıldı. Toyota Center’daki mücadele, son dakikaya kadar başa baş ilerlerken maçın yıldızı milli pivot Alperen Şengün oldu.





Alperen Şengün, 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma ile hem hücumda hem savunmada takımını taşıdı.





Houston’da Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist ile triple-double sınırında bir performans sergiledi. Jabari Smith Jr 18 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Kevin Durant ise 16 sayıyla takımını destekledi.





Los Angeles temsilcisinde Ivica Zubac, 33 sayı ile maçın en skorer ismi olmasına rağmen Clippers galibiyete ulaşamadı. Kawhi Leonard ise takımına 24 sayı ve 9 ribauntluk katkı sundu.









double-double night for Alpi 👏



📊 22 PTS | 15 REB pic.twitter.com/ci7WUsGajE — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 12, 2025











