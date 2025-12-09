Yeni Şafak
Ergin Ataman: Alperen Şengün Nikola Jokic'ten daha iyi

22:389/12/2025, Salı
AA
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA yıldızı Nikola Jokic'ten daha iyi bir pivot olduğunu söyledi.

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, pasörlük yeteneği açısından Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'ten daha iyi bir pivot olduğunu söyledi.


Euro Insiders'ın podcast yayınına katılan Ataman, "Alperen Şengün, şu anda pasörlük yeteneği açısından dünyanın en iyi pivotu. Benim için o en iyisi. Nikola Jokic'ten daha iyi." dedi.


Ataman, "Onu maç sırasında oyun kurucu olarak kullanabilirsiniz. O çok iyi bir pasör, 1'e 1 savunma yapmak imkansız ve aynı zamanda çok iyi ribaunt alıyor." ifadelerini kullandı.

Nikola Jokic - Alperen Şengün
- "Kendimi NBA’de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da"

Deneyimli çalıştırıcı, NBA'den hiç ciddi teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Kendimi NBA’de görebiliyorum ama NBA Avrupa'da. Açıkçası şu an ABD'yi düşünmüyorum çünkü farklı bir mantaliteleri var. Ama her zaman söylediğim gibi, eğer sözleşmem bitince NBA’den bir kulüp gelip ciddi bir teklif yaparsa elbette bunu konuşabilirim. Ama dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar NBA’den hiçbir kulüple bir görüşme yapmadım, hiçbir ciddi teklif almadım." diye konuştu.




#Ergin Ataman
#Alperen Şengün
#Nikola Jokic
