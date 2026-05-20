Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alt lig finaline ambulans gelmedi: Karşılaşma iptal edildi

Alt lig finaline ambulans gelmedi: Karşılaşma iptal edildi

18:0320/05/2026, Çarşamba
G: 20/05/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor karşılaşması maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.
Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor karşılaşması maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.

Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek 3’ncü takımın belli olacağı Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.

Bölgesel Amatör Lig bileti için karşı karşıya gelmesi beklenen Anamur Belediyespor ile Akdeniz Belediyespor, maç saatinde sahaya çıkmasına rağmen karşılaşma başlayamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre müsabaka sırasında ambulansın statta hazır bulunması gerekirken, maçın başlama anına kadar ambulansın gelmemesi krize neden oldu.

Karşılaşma öncesi iki takım da sahada son hazırlıklarını yaparken, hakem heyeti ambulansın statta bulunmadığını tespit etti. Maçın başlaması için bir süre beklenirken, eksikliğin giderilememesi üzerine hakemler müsabakayı iptal etme kararı aldı.

Kararın ardından futbolcular ve teknik heyetler soyunma odasına giderken, tribünlerde bulunan taraftarlar duruma sert tepki gösterdi.



#TFF
#Bölgesel Amatör Lig
#Anamur Belediyespor
#Akdeniz Belediyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖĞRETMEN ATAMALARI 2026: İl dışı tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu