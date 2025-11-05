Altay'da 3 kaleci görev yaptı

Yeni Şafak
12:475/11/2025, Çarşamba
DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da kadroda yer alan 3 kaleci de forma şansı buldu.

Siyah-beyazlılar, sezona tecrübeli file bekçisi Ozan Evrim Özenç'le başladı. Lig başlamadan önce kupada oynanan Bursa Yıldırımspor randevusunun 19'uncu dakikasında sakatlanan 32 yaşındaki kaleci, tedavi sürecinde ligdeki ilk 8 maçı kaçırdı.


Bu periyotta oynanan Uşakspor (D), Ayvalıkgücü Bld, Denizli İdmanyurdu (D), Eskişehirspor, Bornova 1877 (D) ve Söke 1970 randevularında siyah-beyazlı takımın kalesini Ulaş (20) korudu. Daha sonra Tire 2021 (D) ve Karşıyaka müsabakalarında eldivenleri Semih (19) devraldı. Son olarak Kütahyaspor deplasmanında iyileşen kaleci Ozan ligdeki ilk maçına çıktı.


