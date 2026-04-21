Altay'da kongre tarihi netleşti

Altay'da 23 Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Sinan Kanlı, mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında görevi bırakma kararı aldı. Kulüpte 26 Aralık 2025'te yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yönetim görevde kalıp sezonu tamamladı. Son kongrede aday çıkmaması nedeniyle zorunlu yapılacak bu seçimde Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Kanlı, Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene daha farklı bir planlama ve yapılanma ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.