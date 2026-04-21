Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altay'da kongre tarihi netleşti

Altay'da kongre tarihi netleşti

11:4021/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Altay'da kongre tarihi netleşti
Altay'da kongre tarihi netleşti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da yönetim olağanüstü genel kurul tarihini belirledi.

Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs Pazartesi günü yeni yönetimini belirleyecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre, siyah-beyazlı kulübün son 1 yıldaki 3'üncü genel kurulu olacak. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs 2025'te Yüksel Gürüz başkanlığa seçilmiş, 2 ay sonra üyelerin başlattığı imza kampanyası nedeniyle istifa etmişti.

Altay'da 23 Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Sinan Kanlı, mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında görevi bırakma kararı aldı. Kulüpte 26 Aralık 2025'te yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yönetim görevde kalıp sezonu tamamladı. Son kongrede aday çıkmaması nedeniyle zorunlu yapılacak bu seçimde Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Kanlı, Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene daha farklı bir planlama ve yapılanma ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
