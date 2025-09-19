Yeni Şafak
Altınordu-Elazığspor maçının hakemi belli oldu

Altınordu-Elazığspor maçının hakemi belli oldu

17:32 19/09/2025, Cuma
IHA
Kocaeli bölgesi hakemi Sabit Selvi
Kocaeli bölgesi hakemi Sabit Selvi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Elazığspor’un, deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçı Kocaeli Bölgesi’nden hakem Sabit Selvi yönetecek.

Elazığspor’un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında 21 Eylül Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçı yönetecek hakemler açıklandı.


Mücadelede Kocaeli Bölgesi’nden klasman hakemi Sabit Selvi düdük çalacak. Selvi’nin yardımcılıklarını Ordu Bölgesi’nden Metin Yalçın ile Burdur Bölgesi’nden Hakan Tunç yapacak.


Müsabakanın 4. Hakemi ise Balıkesir Bölgesi’nden Emre Küçük.




