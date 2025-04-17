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Altınordu'ya hoca dayanmıyor! En başarılısı Olcay Şahan

Altınordu'ya hoca dayanmıyor! En başarılısı Olcay Şahan

11:2517/04/2025, Perşembe
IHA
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Altınordu son yıllarda sık sık hoca değiştiriyor.
Altınordu son yıllarda sık sık hoca değiştiriyor.

Son 3 yılda 6 farklı teknik direktörle çalışan Altınordu, bu alanda istikrarlı bir görüntü çizmeyi başaramadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu’ya teknik direktör dayanmıyor. 2012 yılından 2022’ye kadar geçen 10 yıllık süreçte sadece Hüseyin Eroğlu ile çalışan İzmir ekibi, daha sonra bu alanda istikrarlı bir görüntü çizmeyi başaramadı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Eroğlu kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yılda 6 farklı teknik adamla çalıştı. Kırmızı-lacivertlilerde bu dönemlerde Ufuk Kahraman, Gökhan Ünal, Hasan Özer, Atilla Küçüktaka, Olcay Şahan ve son olarak da Ersan Parlatan görev yaptı. Parlatan’ın ardından Namet Ateş ile anlaşan Altınordu, söz konusu dönem için 7. teknik direktörü takımın başına getirdi.


En başarılı Olcay Şahan oldu


Altınordu’da geride kalan 6 teknik direktör içinde en başarılı çalıştırıcı 1.89 puan ortalamasıyla Olcay Şahan oldu. İzmir temsilcisinde Gökhan Ünal 0.71 puan, Ufuk Kahraman 0.79, Atilla Küçüktaka 1.16, Hasan Özer 1.20 ve Ersan Parlatan da 1.46 puan ortalamalarını tutturdu.

#Altınordu
#Olcay Şahan
#TFF 2. Lig Beyaz Grup
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