Amatör futbola 'tropik fırtına' engeli

İzmir'de beklenen tropik fırtına nedeniyle hafta sonu oynanacak amatör futbol müsabakalarının iptal edildiği bildirildi.

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.