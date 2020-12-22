VOLEYBOL

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Nedim Özbey: Devletin nefesini hissetmek çok farklı bir duygu

İspanya'da rahatsızlanan voleybol antrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen uçakla getirilen Özbey, ambulansla hastaneye sevk edildi

Fotoğraf: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla dün gece Türkiye'ye getirildi.

Ambulans uçak, İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan 6 saatte geldi. Nedim Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

Uçaktan indirilen Nedim Özbey, kendisini bekleyen ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.
Uçaktan indirilen Nedim Özbey, kendisini bekleyen ambulansa alınarak tedavisinin gerçekleştirileceği hastaneye götürüldü.
AA

Tarifeli uçağa binmesi riskli görüldü


Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine hastanede devam ediliyor.

Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk
Ambulans uçak gönderilen İsveç'teki Türk hastanın kızlarından teşekkür: Türk oluşumuzla gurur duyduk

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla, yardım çağrılarına ses veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, sosyal medya hesaplarından teşekkür etti.Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı, "Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06.00'da havalanıyor, İsveç'e geliyoruz." mesajına sosyal medya hesabından yanıt veren Leyla Gülüşken, "Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum. Bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup, her koşulda her yardımda bulundular. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.Her koşulda ülkemin destek olacağına içten inanıyordum bu zor zamanımızda bizim yanımızda olup her koşulda her yardımda bulundular. Sayın sağlık bakanımız @drfahrettinkoca ‘ya çok teşekkur ediyorum. Allah ülkemize zeval vermesin. Ne Mutlu Türküm Diyene 🇹🇷🙏 pic.twitter.com/rpGoZpvnfG&mdash; leyla (@ley1aa) April 26, 2020 Samira Gülüşken de Bakan Koca'nın söz konusu paylaşımına, "Sayın Bakanım; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin." sözleriyle teşekkür etti.Sayın bakanım; başta cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan ve siz olmak üzere yardımı olan herkese minnettarız🤲🏻. Rabbim sizleri milletimizin başından eksik etmesin. https://t.co/5ysosYetZs&mdash; S’ (@sam1ramm) April 26, 2020 İsveç'te Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Gülüşken ailesine devlet kucak açtı: Özel uçak almaya gitti"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk"İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından yaptığı, "İsveç'te yaşayan vatandaşımız Emrullah Gülüşken, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmedi. Devletimiz elbette bu duruma duyarsız kalmadı. Emrullah Bey'i ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için çalışıyoruz." paylaşımına da yanıt veren Gülüşken, şunları kaydetti:"Bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın Bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi. Türkiye'den Malmö'ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimanına ambulans gönderileceği bildirildi. Allah devletimize zeval vermesin."destek mesajları için çok teşekkür ediyoruz bugün tekrar Türk oluşumuzla gurur duyduk. Sayın bakanımızın talimatından sonra yetkililer bizimle iletişimi bir an olsun kesmedi.Türkiye’den Malmö’ye uçak kaldırıldı ve bulunduğumuz yerden havalimnına ambulns gönderileceği bildirildi.&mdash; S’ (@sam1ramm) April 26, 2020 Video: İsveç tedavi etmemişti Türkiye ambulans uçak gönderdiİsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk vatandaşı eve gönderilince kızı isyan etti

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