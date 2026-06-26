Amedspor ilk transferini duyurdu

Ermal Krasniqi'nin gücel piyasa değeri 1 milyon euro.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı.
Amed Sportif Faaliyetler, Kosovalı futbolcu Krasniqi'yi transfer etti.
Kulübün açıklamasında, orta saha ve sağ kanat mevkilerinde görev yapabilen 27 yaşındaki Krasniqi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Krasniqi, geçen sezon kiralık olarak Polonya temsilcisi Legia Varşova'nın formasını giymişti.
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