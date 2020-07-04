SÜPER LİG

Ankaragücü Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Ankaragücü-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Ankaragücü-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazanmıştı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazanmıştı.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ankaragücü'nde iki eksik

Alanyaspor'u yenerek son 4 haftaya umutlu girmek isteyen başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Gerson Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat Ağçay, forma giyemeyecek.

Alanya'da Campos yok

Akdeniz temsilcisinde 29. haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Ankaragücü-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

  • MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ankaragücü-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, Orgill.

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.



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