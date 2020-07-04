Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 30. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.
Ankaragücü'nde iki eksik
Alanyaspor'u yenerek son 4 haftaya umutlu girmek isteyen başkent temsilcisinde geçen hafta kırmızı kart gören Gerson Rodrigues ile sarı kart cezalısı Sedat Ağçay, forma giyemeyecek.
Alanya'da Campos yok
Akdeniz temsilcisinde 29. haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Ankaragücü-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasında Eryaman Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
📢 #MaçGünü
🕘 18.30
🆚 Ankaragücü
📍 Eryaman Stadyumu
📺 beIN SPORTS HD 1#ANKvALY | #HaydiAlanya 💪 pic.twitter.com/WPFrl7Fw2n
📢 #MaçGünü
Ankaragücü-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, Orgill.
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.
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