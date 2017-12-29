SÜPER LİG

Antalyaspor'da El Kabir'in kiloları olay çıkardı

Antalyaspor'da Samir Nasri, Menez ve Sandro gibi yıldız transferlerin tutmaması ve kulübü ekonomik olarak zor durumda bırakmasının ardından şimdi de Mustafa El Kabir'in görüntüsü gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor'un Faslı futbolcusu El Kabir aldığı kilolarla eleştirilerin hedefinde.

Antalyaspor'un Faslı futbolcusu El Kabir aldığı kilolarla eleştirilerin hedefinde.

Fotoğraf: AA

Başkanı ve teknik direktörü olmayan Antalyaspor'da yapılan yıldız transferlerinin başarıya ulaşmamasının ardından şimdi de Faslı futbolcu El Kabir'in kilolu görüntüsü tartışılıyor.

Rıza Çalımbay döneminde kiloları sebebiyle oynatılmayan 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde geçici olarak görevde olan İspanyol teknik adam David Badia yönetimindeki takımda şans buluyor.

Son olarak Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında oynayan El Kabir'in maç sonundaki görüntüsü tepkilere neden olurken taraftarlar, takımın boş bırakıldığını belirtiyor.

Hücum oyuncusu olan El Kabir bu sezon çıktığı 15 resmi maçta sadece 1 asist yapabildi.

El Kabir'in kilolu görüntüsü Antalyasporlu taraftarların tepkisini çekiyor.
El Kabir'in kilolu görüntüsü Antalyasporlu taraftarların tepkisini çekiyor.

İşte El Kabir'egösterilen tepkiler;

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.