Antalyaspor'da El Kabir'in kiloları olay çıkardı

Başkanı ve teknik direktörü olmayan Antalyaspor'da yapılan yıldız transferlerinin başarıya ulaşmamasının ardından şimdi de Faslı futbolcu El Kabir'in kilolu görüntüsü tartışılıyor.

Rıza Çalımbay döneminde kiloları sebebiyle oynatılmayan 29 yaşındaki futbolcu, son dönemde geçici olarak görevde olan İspanyol teknik adam David Badia yönetimindeki takımda şans buluyor.

Son olarak Süper Lig'de oynanan Alanyaspor maçında oynayan El Kabir'in maç sonundaki görüntüsü tepkilere neden olurken taraftarlar, takımın boş bırakıldığını belirtiyor.

Hücum oyuncusu olan El Kabir bu sezon çıktığı 15 resmi maçta sadece 1 asist yapabildi.

İşte El Kabir'egösterilen tepkiler;

El Kabir ve kiloları diyoruz.

Yazmaktan ciğerimin köşesi soldu.

Google'da El Kabir diye aratınca çıkana bakın!

Kilo 👏👏

Buda mı tesadüf? 💪#Antalyaspor kulübünde futbolcular çok serbest bırakılıyor.

Yol geçen hanına döndük vesselam. Sonumuz hayrolsun... pic.twitter.com/fo4r9k3mYA — Merve Korkmaz (@merykorkmaz) 23 Aralık 2017

El Kabir futbol piyasasından acilen silinmeli. Fiziği, futbolcu fiziği hariç her şeye benziyor. — Doruk (@DoruukB) 22 Aralık 2017

El Kabir; Antalyaspor’un golcüsünden çok, aşçısı gibi duruyor... — Red Soldiers (@RedSoldiers) 17 Aralık 2017

el kabir kendi rekorunu kırar bence — Doğan (@castle1210) 29 Aralık 2017