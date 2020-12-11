SÜPER LİG

Antalyaspor'da iki futbolcu 15 yaş altı takımıyla çalıştı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da tedavileri devam eden Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, 15 yaş altı takımıyla antrenmana çıktı.

Haber Merkezi AA
Doğukan Sinik ve Bahadır Öztürk, genç futbolcularla idman sonrası toplu fotoğraf çektirdi.

Doğukan Sinik ve Bahadır Öztürk, genç futbolcularla idman sonrası toplu fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: Antalyaspor Kulübü / AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk, eski performanslarına kavuşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İki futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor'un 15 yaş altı takımıyla çalıştı. Antrenmanı, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yardımcıları ile kulübün futbol direktörü Sedat Karabük de izledi.

Ersun Yanal idmanı kenardan takip etti.
Ersun Yanal idmanı kenardan takip etti.

Genç futbolcular ilk kez bu heyecanı yaşadı

Antrenör Rauf Kolancı'nın çalıştırdığı 15 yaş altı takımının oyuncuları, ilk kez profesyonel futbolcularla antrenman yapmanın heyecanını yaşadı.

Uygulamayla tedavi süreçlerinin sonuna gelen futbolcuların A takım antrenmanlarına daha kolay adaptasyonunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Genç takım futbolcularının da A takım oyuncuları ile antrenmana çıkıp, deneyim kazanması ve aidiyet duygularının artırılmasını sağlayan uygulamanın devam edeceği kaydedildi.

Doğukan Sinik'in idmanda genç futbolcularla mücadelesi.
Doğukan Sinik'in idmanda genç futbolcularla mücadelesi.

Penaltı ve kırmızı kart VAR'dan döndü
Penaltı ve kırmızı kart VAR'dan döndü

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'un sahasında Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, mücadelenin 24. dakikasında ceza sahası içerisinde Kitsou'ya faul yaptığı gerekçesiyle Antalyasporlu Eren Albayrak'a kırmızı kartını çıkardı ve penaltı noktasını gösterdi.VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu kenardan tekrar izleyen Halil Umut Meler, kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti ve Eren Albayrak'ı sahaya geri çağırdı.Soyunma odasına gitmeyen ve tünel girişinde heyecanla hakem kararını bekleyen Eren Albayrak, oyun alanına döndü ve mücadele 11'e 11 devam etti.Antalyaspor - Ankaragücü (CANLI)

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