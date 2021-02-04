Spor Antalyaspordan Alper Ulusoy isyanı Türkiyede bir daha maç yönetmesin
SÜPER LİG

Antalyaspor'dan Alper Ulusoy isyanı: Türkiye'de bir daha maç yönetmesin

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Veysel Sarı'nın oyundan atılma kararının forma rengine göre verildiğini belirterek, “Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz, bir daha Türkiye’de hiçbir maç yönetmemesidir” dedi.

Haber Merkezi DHA
Hakem Alper Ulusoy'un maçtaki kararları tepkilere neden oldu.
Hakem Alper Ulusoy'un maçtaki kararları tepkilere neden oldu.

Mustafa Yılmaz, Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten hakem Alper Ulusoy’a sert tepki gösterdi. Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz"


  • "Süper Lig’de puan mücadelesine çıktığımız Beşiktaş karşısında aldığımız beraberlik, kararlılığımızın, mücadelemizin ve azmimizin karşılığını alamadığımız bir müsabaka olarak hafızalardaki yerini alacaktır. Hafızalarımızdan silinmeyecek olan bir başka isim ise karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy olacak. Müsabakanın 70’inci dakikasında Ulusoy’un verdiği karar, oyun kurallarına göre değil, formanın rengine göre verildiğini bir kez daha bizlere ispat etmiştir. Lehimize verilmesini beklediğimiz faulün aleyhimize verildiği yetmezmiş gibi, bir de oyuncumuzun kırmızı kartla oyundan atılmasının Türkçe'de karşılığını bulamıyoruz."

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz.

"Kırmızı kartın iptali için başvuru yapacağız"


  • "Bir başka pozisyonda rakibimizin 10 kişi kalmasını beklerken ‘devam’ kararı, bu oyunun bu şartlarda daha ne kadar oynanabileceği ile ilgili endişelerimizi artırmıştır. Türk futbol kamuoyu ve taraftarlarımız şunu bilmeli ki, hakkımızı arama konusunda asla geri adım atmayacağız. Hiç vakit kaybetmeden her takıma eşit yakınlıkta olduğuna inandığımız Türkiye Futbol Federasyonu’na, oyuncumuz Veysel’in kartının iptali ile ilgili başvurumuzu yapacağız."

"Bir daha maç yönetmesin"

  • "Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz ise, bırakın bizim maçımızı, bir daha Türkiye’de hiçbir maç yönetmemesidir."

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