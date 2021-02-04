Antalyaspor'dan Alper Ulusoy isyanı: Türkiye'de bir daha maç yönetmesin Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları maçta Veysel Sarı'nın oyundan atılma kararının forma rengine göre verildiğini belirterek, “Hakem Alper Ulusoy ile ilgili talebimiz, bir daha Türkiye’de hiçbir maç yönetmemesidir” dedi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 11:18 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 11:32 DHA