Antrenör Alex'in yeni takımı belli oldu

Antrenör olmak için yorumculuk yaptığı kanaldan ayrılan Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu.

43 yaşındaki Alex'in, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon'da teknik direktör Rudi Garcia'nın yardımcılığını yapacağı öğrenildi.

Fransız basınında, sportif direktör Juninho ile el sıkışan Alex de Souza'nın önümüzdeki ay takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin efsane kaptanları arasında yer alan Alex, 2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.





UEFA Şampiyonlar Ligi hesabından Alex de Souza paylaşımı: "Eğer Alex'in oyununu görmediysen gerçekten özel bir şeyler kaçırdın."pic.twitter.com/fKORWq4Po7 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 4, 2020

Alex de Souza yeşil sahalara geri dönüyor: Taraftarları heyecanlandırdı 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve hem saha içinde hem de saha dışında yaptıklarıyla taraftarların gönlünü kazanan Alex de Souza, belirli bir süredir ESPN Brazil kanalında yorumculuk yapıyordu."Antrenör olacağım"Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Alex, yorumculuğu bıraktığını duyurdu. Bir takipçisinin, "Kovuldunuz mu yoksa istifa mı ettiniz? Çünkü bir futbol maçını nasıl analiz edileceğini bilen birkaç yorumcudan birisin" sorusuna yanıt veren Alex de Souza, antrenör olmak için görevinden ayrıldığını söyledi. Alex, "Hayır. Antrenör olacağım. Sadece bu" ifadelerini kullandı. 43 yaşındaki spor adamının bu sözleri taraftarları heyecanlandırırken, 'Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönecek mi' sorularını akıllara getirdi."Fenerbahçe'den teklif geleceğini sanmıyorum"2015 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandıran Alex de Souza, antrenörlük eğitimi için kurslara gidiyordu. Kurslarını tamamlayan Alex'in Fenerbahçe'ye antrenör olarak geri dönebileceği iddia edilmişti. Geçtiğimiz yaz bu konuda açıklama yapan Alex de Souza, "Şu an için henüz erken ve Fenerbahçe'den böyle bir teklif geleceğini sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla toplamda 344 karşılaşmaya çıkan Alex de Souza, 171 gol ve 147 asistlik performans sergilemişti. Zico'dan Alex'e: Son koşma diğerleri koşsunRafael'in idolü Fenerbahçe efsanesiFenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020 Não. Sai pq vou ser treinador. Apenas isso.— alex de Souza (@Alex10) December 27, 2020 Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020 Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020 Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020 Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza ve oğlu 👀 pic.twitter.com/Q0VncZYZeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020