Arda Güler için İstanbul'a geldi: Dünya devi peşine düştü

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de planları arasında Arda Güler'in bonservisinin alınması ve bir sene kiralık olarak Fenerbahçe'de kalmasının yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğin Arda Güler'in Real Madrid Castilla'da oynamasının olduğu belirtildi. İspanyol devinin Arda Güler'in bu öneriyi kabul etmesini beklemediği kaydedildi.