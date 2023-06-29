Arda Güler için İstanbul'a geldi: Dünya devi peşine düştü

Dünya devleri Arda Güler'in peşindeler
Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler transferi adına Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için görüşmelerde bulunmak adına Türkiye'ye geldi.
Real Madrid de devrede
Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de planları arasında Arda Güler'in bonservisinin alınması ve bir sene kiralık olarak Fenerbahçe'de kalmasının yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğin Arda Güler'in Real Madrid Castilla'da oynamasının olduğu belirtildi. İspanyol devinin Arda Güler'in bu öneriyi kabul etmesini beklemediği kaydedildi.