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Spor

Arda Güler için İstanbul'a geldi: Dünya devi peşine düştü

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Avrupa'dan dev kulüpleri peşine taktı. 18 yaşındaki genç yetenek için Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

22:11 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dünya devleri Arda Güler'in peşindeler

Dünya devleri Arda Güler'in peşindeler

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Arda Güler transferi adına Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Barcelona Sportif Direktörü Deco, Arda Güler'in transferi için görüşmelerde bulunmak adına Türkiye'ye geldi.

Real Madrid de devrede

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in de planları arasında Arda Güler'in bonservisinin alınması ve bir sene kiralık olarak Fenerbahçe'de kalmasının yer aldığı aktarıldı. Real Madrid'in değerlendirdiği bir diğer seçeneğin Arda Güler'in Real Madrid Castilla'da oynamasının olduğu belirtildi. İspanyol devinin Arda Güler'in bu öneriyi kabul etmesini beklemediği kaydedildi.



#Arda Güler
#Fenerbahçe
#Barcelona
#transfer
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