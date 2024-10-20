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Arda Güler oynadı mı? Celta Vigo 1-2 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Arda Güler oynadı mı? Celta Vigo 1-2 Real Madrid (MAÇ ÖZETİ-VİDEO)

Haber Merkezi
09:4820/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
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Mbappe ve takım arkadaşlarının gol sevinci
Mbappe ve takım arkadaşlarının gol sevinci

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Peki milli yıldızımız Arda Güler, Celta Vigo maçında oynadı mı? Celta Vigo-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı. Mücadeleyi Madrid 2-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Celta'nın tek golünü ise 51. dakikada Williot Swedberg attı.


Bu galibiyetle birlikte Real Madrid puanını 24'e yükseltti. Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.


Arda Güler, Celta Vigo maçında oynadı mı?

Milli yıldızımız Arda Güler, Celta Vigo maçına kulübede başladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Calta maçında Arda Güler'e forma şansı vermedi. Milli yıldızımız mücadele forma giymedi.


Celta Vigo-Real Madrid maç özeti izle





#Real Madrid
#Arda Güler
#Celta Vigo

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