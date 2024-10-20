İspanya LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid deplasmanda Celta Vigo ile karşılaştı. Mücadeleyi Madrid 2-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Celta'nın tek golünü ise 51. dakikada Williot Swedberg attı.