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Arda Güler'e bir ödül daha: Sezonun golü seçildi

Arda Güler'e bir ödül daha: Sezonun golü seçildi

22:563/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arda Güler'in golü en iyisi seçildi.
Arda Güler'in golü en iyisi seçildi.

Arda Güler'in Elche karşısında yaklaşık 65 metreden kaydettiği enfes gol, LaLiga tarafından 2025-26 sezonunun en güzel golü seçildi.

Milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da attığı muhteşem golle bir kez daha gündeme geldi. Real Madrid forması giyen genç yıldızın Elche karşısında kaydettiği gol, LaLiga tarafından 2025-26 sezonunun en güzel golü olarak seçildi.

LaLiga yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Arda Güler'in sezon boyunca atılan goller arasından zirvede yer aldığı duyuruldu. Genç futbolcunun sıra dışı golü, futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, sezonun en prestijli bireysel ödüllerinden birinin sahibi olmasını sağladı.

65 metreden unutulmaz vuruş

Arda Güler, 14 Mart'ta Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid-Elche karşılaşmasında hafızalara kazınan bir gole imza atmıştı. Kendi yarı sahasında topu kazanan milli oyuncu, rakip kaleci Matias Dituro'nun önde olduğunu fark ederek yaklaşık 65 metreden şutunu çekmiş ve topu ağlarla buluşturmuştu.




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