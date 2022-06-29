Arda Turan açıkladı: "Ekibimi topluyorum"

Arda Turan, futbolu bırakıp bırakmayacağıyla ilgili soruya cevap verdi. 35 yaşındaki futbolcu, teknik direktör olmak istediğini söyledi.
TV100'e konuşan Arda'nın kariyer planlamasıyla ilgili açıklamaları şöyle:
"Süper Lig'de oynamayı düşünmüyorum"
- "Galatasaray'da oynayamayacağıma göre, futbol kariyerimi Katar'da, ABD'de, eşimin ve ailemin rahat edeceği bir yerde sürdürebilirim. Rahat edemeyeceğimiz bir yerde oynamayı düşünmüyorum. Süper Lig'de herhangi bir takımda oynamayı düşünmüyorum."
"Teknik direktör olmak istiyorum"
- "Alttan bir takımı alıp, UEFA Kupası final yolculuğuna giden bir hikaye olsa ona hizmet etmek isterim ama onun dışında futbol oynayacağımı düşünmüyorum. Teknik direktör olmak istiyorum, iyi bir teknik direktör olacağımı düşünüyorum. Çalışıyorum ekibimi topluyorum. Kerem Yavaş var Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı. Emrah Karakovan var A Milli Takımın kaleci antrenörü. O isterse onu oradan alacağım. Rijkaard'ın yardımcılığını yapmış Carlos var. Atletico Madrid'den yardımcı antrenörlük yapmış Oscar var. Böyle bir ekiple hocalık yapmak istiyorum."
Arda Turan: "Özel bir veda olmamasına içten içe sevindim. Çünkü dayanamayabilirdim..." pic.twitter.com/aUZFbPKEyO
Arda Turan: "Özel bir veda olmamasına içten içe sevindim. Çünkü dayanamayabilirdim..." pic.twitter.com/aUZFbPKEyO— SPOR (@yenisafakspor) May 25, 2022