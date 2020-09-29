Arda Turan Rangers maçında forma giyemeyecek

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve personeline yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını ancak Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında perşembe günü Glasgow'da Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber geldi. Covid-19 PCR test sonucu negatif çıkan takım kaptanı Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır."