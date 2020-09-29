UEFA AVRUPA LİGİ

Arda Turan Rangers maçında forma giyemeyecek

Galatasaray, koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Turan

Arda Turan

Galatasaray Kulübü, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti ve personeline yapılan Covid-19 PCR testlerinin negatif sonuçlandığını ancak Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu maçında perşembe günü Glasgow'da Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Arda Turan'dan kötü haber geldi. Covid-19 PCR test sonucu negatif çıkan takım kaptanı Arda Turan'ın, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle maç kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

  • "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır."

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.