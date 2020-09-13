SÜPER LİG

Arjantinli yıldız Lucas Biglia İstanbul'a geldi: Sözleşmeyi yarın imzalayacak

Son olarak Milan'da forma giyen ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle istediği performansı sergileyemeyen Lucas Biglia'nın İtalyan takımıyla sözleşmesi sona ermişti. Tecrübeli futbolcu transferi için İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucas Biglia, Milan'a 2017-2018 sezonunda Lazio'dan Milan'a 20 milyon euroya transfer olmuştu.

Lucas Biglia, Milan'a 2017-2018 sezonunda Lazio'dan Milan'a 20 milyon euroya transfer olmuştu.

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO

Milan'dan ayrılan 34 yaşındaki Lucas Biglia, İstanbul'a geldi. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu transferi için Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İstanbul'da yaşama fikrine sıcak baktığı için Karagümrük'ten gelen teklifi değerlendirmeye alan Biglia, bugün birçok sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli futbolcunun test sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanılmazsa resmi sözleşme imzalanacak.

Biglia'nın adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sosa'nın ayrılığı sonrasında Trabzonzonspor'un gündemine de girmişti.

  • Lucas Biglia, Arjantin Milli Takımı formasını 58 kez giymişti.
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