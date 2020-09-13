Arjantinli yıldız Lucas Biglia İstanbul'a geldi: Sözleşmeyi yarın imzalayacak

Milan'dan ayrılan 34 yaşındaki Lucas Biglia, İstanbul'a geldi. Bonservisi elinde olan yıldız oyuncu transferi için Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İstanbul'da yaşama fikrine sıcak baktığı için Karagümrük'ten gelen teklifi değerlendirmeye alan Biglia, bugün birçok sağlık kontrolünden geçti. Tecrübeli futbolcunun test sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanılmazsa resmi sözleşme imzalanacak.

Biglia'nın adı daha önce de Süper Lig devleriyle anılmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Sosa'nın ayrılığı sonrasında Trabzonzonspor'un gündemine de girmişti.